رئيس الزمالك يؤكد رسمياً اللجوء للمحكمة الرياضية لعدم خوض السوبر الإفريقي في قطر

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي من جديد عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقاء السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي على أرض دولة قطر، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء في مقر القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن ذلك القرار جاء بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الإدارة مساء يوم الإثنين، حيث تم التصويت على القرار النهائي، ورأى البعض عدم وجود مشكلة لخوض المباراة والنظر إلى الملف من الناحية الرياضية فقط، إلا أن نتيجة تصويت جميع أعضاء المجلس حسمت الموضوع في نهاية المطاف.

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وأوضح أن الزمالك اقترح على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة على أرض دولة تونس، إلا أن الكاف صمم على إقامة اللقاء في قطر، وبالتالي موقف الزمالك سيكون مثل موقف مصر في ظل المقاطعة بين البلدين.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس الزمالك على أن مجلس الإدارة قام بإعداد ملفاً كاملاً يحمل أسباباً قوياً، من أجل تقديمه إلى محكمة التحكيم الرياضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الزمالك لن يلعب في دولة قامت بالتحريض على قتل الشعب المصري.

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