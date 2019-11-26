موعد مباراة ليفربول ونابولي بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 27/11/2019

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موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي نابولي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول ونابولي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ونابولي، ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق نابولي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الفوز في تلك المباراة سوف يضمن لفريق الريدز الحفاظ على موقعه في صدارة المجموعة قبل جولة وحيدة من نهاية مرحلة المجموعات، مما سوف يضمن له بالتالي خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي على أرضه ووسط جماهيره، لذا ستكون له الأفضلية من أجل الوصول بعيداً في النسخة الحالية.

ويُدرك فريق ليفربول أن مهمته ستكون أصعب بدون أدنى شك في الموسم الحالي، نظراً إلى حجم الضغوطات التي أصبحت مُسلطة عليه بعدما نجح في التتويج باللقب الغالي في الموسم الماضي بعد غياب طويل استمر منذ عام 2005.

ومن جانبه، يعلم الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول أن سلسلة الانتصارات التي حققها فريقه منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة على مستوى جميع المسابقات لن تستمر طويلاً في الأسابيع القادمة، بسبب ضغط المباريات الكبير في ظل منافسته على العديد من الألقاب في نفس الوقت.

على الجانب المقابل، يبدو فريق نابولي في وضعية لا يُحسد عليها على الإطلاق قبل خوض هذه المباراة المنتظرة أمام فريق ليفربول، نظراً إلى النتائج السلبية التي حققها طيلة الأسابيع الماضية، مما جعل الفريق الإيطالي يتراجع بشكل واضح سواء محلياً أو حتى قارياً، علماً بأن خسارة فريق نابولي في هذا اللقاء سوف تُسفر مباشرة عن إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من منصبه.

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