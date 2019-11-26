رئيس الزمالك: خالد الغندور رفض الظهور في برنامج “الزمالك اليوم” بسبب راتبه !

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الهجوم بشكل قوي للغاية على كلاً من الثنائي خالد الغندور وأحمد جمال، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء في مقر القلعة البيضاء.

وأكد رئيس الزمالك أن خالد الغندور امتنع عن الظهور في برنامج “الزمالك اليوم” الأسبوع الماضي، بسبب اعتراضه على قيمة الراتب الذي سوف يحصل عليه في قناة “الزمالك”.

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وأشار أيضاً إلى أن أحمد جمال اعترض بدوره ولكن ليس على قيمة الراتب، وإنما على ظهوره في برنامج الساعة السادسة مساءً وليس في برنامج مسائي مثل خالد الغندور، مشدداً بشكل ساخر: “هما دول الزملكاوية اللي عاملين نفسهم زملكاوية”.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس الزمالك على أن السبب وراء تأخير انطلاقة قناة “الزمالك”، هو تأخر لاعبي الفريق الأول عن تصوير إعلان خاص بالقناة بعد الخسارة يوم أمس الإثنين على يد فريق إنبي، مؤكداً أن القناة ستنطلق مباشرة بعد 5 أيام من الانتهاء من عملية تصوير ذلك الإعلان.

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