رئيس الزمالك يُقرر حرمان اللاعبين والجهاز الفني من المكافآت حتى نهاية الموسم

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قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حرمان جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو من المكافآت حتى نهاية الموسم الحالي، بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الزمالك مساء يوم أمس الإثنين على يد فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد رئيس الزمالك خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم في مقر القلعة البيضاء، كل لاعبي الفريق الأول حصلوا على جميع مستحقاتهم المادية في الأسابيع الماضية، بالرغم من تأخر الشركة الراعية حتى الآن في دفع المستحقات المتأخرة عليها لنادي الزمالك.

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وشدد أيضاً في حديثه على أنه لا يرغب في تواجد لاعبين مرتزقة أو مدعين المرض داخل جدران القلعة البيضاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي لاعب سوف يأتي بعرض رسمي من أجل الرحيل عن الزمالك، سوف يتم الموافقة بشكل فوري على رحيله.

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