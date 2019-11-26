رئيس الزمالك يؤكد رسمياً بقاء ميتشو في منصبه حتى إشعار آخر

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حسم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي كل الجدل القائم بقوة في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية إقالة الصربي ميتشو من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد خسارة يوم أمس الإثنين على يد فريق إنبي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد رئيس الزمالك خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الثلاثاء في مقر القلعة البيضاء، أن كل الأنباء التي تحدثت عن رحيل المدرب الصربي ميتشو ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس الإدارة سوف يُحاسب الجهاز الفني على أخطائه في لقاء إنبي، ولكن ذلك سوف يتم بعد عودة بعثة الفارس الأبيض من جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب خوض المواجهة المنتظرة أمام فريق مازيمبي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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