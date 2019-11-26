موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 27/11/2019

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موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضاً عشاق نادي بوروسيا دورتموند، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وبوروسيا دورتموند قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، ستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق بوروسيا دورتموند في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة خوفاً من الدخول في حسابات معقدة قد تُطيح به خارج البطولة مبكراً.

ويعلم الفريق الكتالوني أن وضعيته ليست بالمثالية قبل لقائه القادم أمام بوروسيا دورتموند، وخاصة بعدما سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الماضية أمام ضيفه فريق سلافيا براغ التشيكي، مما جعل البارسا مُجبراً بالتالي على الظفر بالنقاط الكاملة في مباراته القادمة على أقل تقدير.

ومن المؤكد أن برشلونة سوف يُعاني كثيراً خلال مواجهة بوروسيا دورتموند أكثر مما كان عليه الوضع في لقاء الذهاب، نظراً إلى الغيابات المؤثرة في صفوفه على مستوى خط الدفاع، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه سوف يفتقد لخدمات كلاً من الثنائي نيلسون سيميدو وجوردي ألبا بداعي الإصابة، إضافة إلى جيرارد بيكيه بداعي الإيقاف.

على الجانب المقابل، يبدو فريق بوروسيا دورتموند في وضعية غير مستقرة بدوره في الآونة الأخيرة، حيث يُقدم الفريق الأصفر مباريات كبيرة منذ انطلاقة الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، ولكنه يأتي في بعض المباريات ينخفض مستواه بشكل مخيف للغاية مما يُثير قلق جماهيره قبل هذه المباراة الحاسمة.

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