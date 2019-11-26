رئيس نادي إنبي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع أسامة جلال

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نفى زكريا السيد؛ رئيس نادي إنبي، تلقيه أي عروض لأسامة جلال مدافع الفريق، سواء من النادي الأهلي أو الزمالك أو أي أندية خارجية.

وأوضح السيد في تصريحات صحفية، أن الحديث مازال مبكرًا عن مستقبل أسامة جلال، مؤكدًا تمسك النادي ببقائه مع الفريق نظرًا للوضع الحالي.

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وأضاف رئيس نادي إنبي: “تلقى اللاعب عرضًا من النادي الأهلي فقد عند بداية الموسم الحالي، إلا أن المفاوضات لم تكلل بنجاح”.

وتابع السيد: “قدم أسامة جلال أداءً مميزًا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، لذا سيتحدث الجميع معه وعليه من خلال وسائل الإعلام حول العروض”.

واختتم رئيس نادي إنبي حديثه: تكون الأولوية دائمًا لمجلس إدارة النادي للاحتراف الخارجي، وذلك بهدف توسيع قاعدة المحترفين وإفادة المنتخب الوطني”.

وكان أسامة جلال قال في تصريحات سابقة: “إن اللعب في النادي الأهلي هو شرف وحلم لأي لاعب، وما يتردد بشأن تجديد المفاوضات شيء يسعدني”.

يذكر أن اللاعب أسامة جلال ذو الـ22 عامًا من ناشئي إنبي، وهو من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق الأول، وعقده يتبقى عليه موسمين.