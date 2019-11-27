مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 .. ليفربول ونابولي وبرشلونة ضد بوروسيا دورتموند

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة والهامة اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأربعاء العديد من مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مباراتين في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج، وأيضاً مباراتين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

طنطا / سموحة، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة، قناة أون سبورت HD1، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الغياتي، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

بيراميدز / أسوان، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة، قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني، الساعة الخامسة مساءً.

منتخب عمان / منتخب البحرين، كأس الخليج، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق يوسف سيف، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق منتصر الأزهري، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق أحمد المعمري، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق طارق الملا، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق سالم السالمي، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب السعودية / منتخب الكويت، كأس الخليج، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق رؤوف خليف، قناة الكاس الرياضية HD1 المجانية، المعلق خليل البلوشي، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق سمير اليعقوبي، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق إبراهيم الهشال، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق أحمد الكعبي، الساعة السابعة مساءً.

فالنسيا الإسباني / تشيلسي الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة 19:55 مساءً.

زينيت سان بطرسبرج الروسي / أولمبيك ليون الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 19:55 مساءً.

برشلونة الإسباني / بوروسيا دورتموند الألماني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة مساءً.

ليفربول الإنجليزي / فريق نابولي الإيطالي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة العاشرة مساءً.

لايبزيج الألماني / بنفيكا البرتغالي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة مساءً.

سلافيا براغ التشيكي / إنتر الإيطالي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة العاشرة مساءً.

جينك البلجيكي / سالزبورج النمساوي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة مساءً.

ليل الفرنسي / أياكس أمستردام الهولندي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة العاشرة مساءً.

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