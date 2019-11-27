موعد مباراة السعودية والكويت في كأس الخليج اليوم الأربعاء 27/11/2019

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موعد مباراة السعودية والكويت، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب الكويت في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الخليج، إضافة إلى عشاق المنتخب السعودي وأيضاً عشاق المنتخب الكويتي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السعودية والكويت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السعودية والكويت، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من السعودية والكويت قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما مساء اليوم في مسابقة كأس الخليج.

موعد مباراة السعودية والكويت

موعد مباراة السعودية والكويت، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب الكويت في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

وتنطلق مباراة السعودية والكويت تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السعودية والكويت والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية والكويت، ستكون مباراة السعودية والكويت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية والكويت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات السعودية والكويت

موعد مباراة السعودية والكويت، يدخل المنتخب السعودي غمار مباراته المرتقبة القادمة مساء اليوم أمام نظيره منتخب الكويت في مسابقة كأس الخليج، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه لقطع أولى الخطوات من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ويعلم الأخضر السعودي جيداً أن مهمته الليلة ستكون معقدة للغاية، نظراً إلى غياب لاعبي فريق الهلال عن تشكيلة مباراة الليلة بسبب التحاقهم ببعثة المنتخب السعودي في وقت متأخر بعد التكريم الرسمي الذي حظوا به في المملكة العربية السعودية إثر التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مطلع الأسبوع الحالي.

ومن جانبه، يُدرك الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية أن ذلك العذر لن يكون مقبولاً من جانب الشارع السعودي في الخروج بنتيجة سلبية من لقاء الليلة، وخاصة وأن المنتخب السعودي يمتلك في صفوفه العديد من العناصر القادرة على صناعة الفارق غير لاعبي فريق الهلال.

ومن المؤكد أن المشاركة السعودية في هذه النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج، ستكون مفيدة للغاية بالنسبة إلى المدرب هيرفي رينارد، حتى يكون قادراً على التجانس بشكل أكبر مع اللاعبين تحضيراً للتحديات الصعبة القادمة المتمثلة في استكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم 2022.

على الجانب المقابل، يبدو المنتخب الكويتي جاهزاً لضربة البداية في النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج، ويبقى الأمر المؤكد أن عزيمة اللاعبين ستكون كبيرة للغاية من أجل إسعاد الشعب الكويتي بعد نهاية عقوبة الإيقاف التي كانت مفروضة على الرياضة الكويتية بشكل عام من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أمل أن تتمكن الكرة الكويتية من العودة بشكل سريع مرة أخرى إلى واجهة كرة القدم.

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