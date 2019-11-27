محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه فريق نابولي الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل نابولي المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو / كوستاس مانولاس / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / بيوتر زيلينسكي / فابيان رويز / خوسيه ماريا كاليخون.

خط الهجوم: لورنزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويسعى فريق ليفربول حامل اللقب في الموسم الماضي إلى الثأر من فريق نابولي، نظراً لكونه الفريق الوحيد الذي فاز عليه حتى هذه اللحظة خلال الموسم الجاري على مستوى جميع المسابقات.

وجاء ذلك الانتصار في الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب سان باولو في مدينة نابولي جنوب دولة إيطاليا، ومنذ تلك الهزيمة لم يتذوق فريق الريدز مرارة الخسارة في أي لقاء مضى على الإطلاق، بينما تدهور وضع نابولي مع مرور الأسابيع بعد تراجعه إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي.

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