فرجاني ساسي على رأس قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

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كشف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء يوم أمس الثلاثاء عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وكانت بعثة الفارس الأبيض قد غادرت مطار القاهرة الدولي مساء يوم أمس تجاه جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل الحصول على وقت كافي للاستعداد للقاء القادم أمام فريق مازيمبي عصر يوم السبت المقبل.

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وشهدت قائمة الزمالك عودة النجوم التي كانت غائبة بداعي الإصابة عن المباراة الماضية أمام فريق إنبي، والتي تمثلت في كلاً من النجم المخضرم طارق حامد إضافة إلى النجم التونسي فرجاني ساسي.

وإليكم الآن قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق مازيمبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمد عواد / محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / حمدي النقاز / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي / حازم إمام / عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد حسن / أحمد سيد زيزو / محمود عبد الرازق شيكابالا / يوسف أوباما / كريم بامبو / مصطفى فتحي / محمد أوناجم / أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد / مصطفى محمد.

يُذكر أن فريق الزمالك كان قد تعرض إلى خسارة مفاجئة لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين يوم الإثنين الماضي، وذلك على يد مضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، مما جعل الأجواء متوترة بشدة داخل جدران القلعة البيضاء.

وكانت ردة فعل رئيس مجلس إدارة النادي غاضبة للغاية، من خلال إصداره لقراراً ينص على حرمان جميع لاعبي الفريق الأول إضافة إلى الجهاز الفني من الحصول على أي مكافآت مالية حتى نهاية الموسم الحالي.

وتُعتبر هذه الخسارة هي الثالثة لأبناء القلعة البيضاء في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، حيث جاءت الخسارة الأولى في مسابقة كأس السوبر المصري على يد الغريم التقليدي فريق الأهلي، فيما جاءت الخسارة الثانية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على يد فريق جينيراسيون فوت السنغالي.

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