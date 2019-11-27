الكاف يتجه لمعاقبة الزمالك في حالة إصراره على عدم خوض السوبر في قطر

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الأخير بدأ يُفكر جدياً في القرار الذي سوف يتم اتخاذه بحق نادي الزمالك الفترة القادمة، بسبب إصرار رئيس نادي القلعة البيضاء على عدم خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي على أرض دولة قطر.

وأكد المصدر أن الاتحاد الإفريقي وضع في حسبانه إمكانية معاقبة نادي الزمالك في حالة الانسحاب من اللقاء، من خلال فرض غرامة مالية عليه مع استبعاده من المشاركة في المسابقات القارية التابعة للاتحاد في السنوات القادمة.

Advertisements

وأشار المصدر أيضاً إلى أن احتمالية نقل المباراة من دولة قطر إلى أي مكان آخر لا تزال واردة أيضاً، نظراً لأن رئيس الزمالك سوف يلجأ إلى السبل القانونية عبر محكمة التحكيم الرياضية الدولية، والتي قد ترى أن نادي الزمالك لديه كل الحق في رفض خوض المباراة على أرض دولة قطر في ظل المقاطعة بين دولتي مصر وقطر.

وشدد على أن الكاف سوف يدرس بعناية شديدة ذلك الملف الساخن في الأسابيع القادمة، على أن يُصدر قراره بشكل رسمي ونهائي قبل وقت كافي من موعد مباراة السوبر الإفريقي، والتي تم الإعلان سابقاً عن إقامتها يوم 14 من شهر فبراير المقبل من العام القادم 2020.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد أعلن رسمياً من خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء تم عقده بمقر القلعة البيضاء استحالة خوض الفارس الأبيض لقاء كأس السوبر الإفريقي على الأراضي القطرية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ليس لديه أي مانع في خوض المباراة على أرض دولة تونس أو حتى في أي مكان آخر.

ومن المؤكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لن يعتمد في المقام الأول على إلغاء المباراة وإعلان انسحاب نادي الزمالك ثم فرض العقوبات عليه، حيث لا يصب كل ذلك في مصلحة كرة القدم الأفريقية في نهاية المطاف، وخاصة بعد الأحداث التي شهدها نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى نقل تنظيم النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون إلى مصر.

إقرأ أيضاً: فرجاني ساسي على رأس قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة مازيمبي بدوري الأبطال