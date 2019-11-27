تشكيل برشلونة وبوروسيا دورتموند المتوقع الليلة في دوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة الإسباني ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي / كليمنت لونجليه / جونيور فيربو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / أرثور ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق بوروسيا دورتموند في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / مانويل أكانجي / ماتس هوميلس / نيكو شولز.

خط الوسط: يوليان فايغل / أكسل فيتسل / جادون سانشو / ماريو غوتزه / رافاييل غيريرو.

خط الهجوم: ماركو رويس.

المدير الفني: السويسري لوسيان فافر.

وكان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين قد انتهى على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا في شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2019.

ويحتاج البارسا لحصد النقاط الكاملة من مباراة الليلة، حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة إضافة إلى صدارة مجموعة الموت، فيما يحتاج فريق بوروسيا دورتموند إلى الفوز أيضاً من أجل قلب الطاولة على الفريق الكتالوني والاقتراب خطوة أخرى نحو الدور المقبل.

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