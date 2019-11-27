الخطيب يرصد رقماً قياسياً لضم بغداد بونجاح يناير المقبل !

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد رصد رقماً قياسياً للغاية، من أجل محاولة التعاقد مع النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “النهار” الجزائرية أن الأهلي لن يتحمل وحده قيمة هذه الصفقة، حيث من المتوقع أن يتحمل رجل أعمال خليجي نسبة 50% من الصفقة دون أن يتم الكشف عن هوية ذلك الرجل لأي وسيلة إعلامية.

Advertisements

وأشارت إلى أن حسم الصفقة لن يكون بتلك السهولة، وخاصة بعدما قام بغداد بونجاح بتجديد تعاقده مؤخراً مع ناديه الحالي السد، مما سوف يُجبر الأهلي على دفع الأموال الطائلة من أجل الظفر بخدمات اللاعب في نهاية المطاف.

وشددت أيضاً على أن الكابتن محمود الخطيب ليس لديه أي مانع على الإطلاق في دفع أموالاً كثيرة مقابل ضم مهاجم من الطراز الرفيع مثل بونجاح، نظراً إلى المستوى الملفت للغاية الذي قدمه الأخير في السنوات الماضية سواء مع نادي السد أو حتى مع منتخب بلاده الجزائر.

وأوضحت أن التعاقد مع لاعب كبير في مركز المهاجم الصريح يُعتبر من أولويات مجلس إدارة النادي الأهلي المرحلة القادمة قبل حلول موعد الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

وبكل تأكيد سيكون المهاجم الجزائري بغداد بونجاح بمثابة الحل المثالي بالنسبة إلى الفريق الأهلاوي لتعويض النقص الواضح في مركز المهاجم الصريح على مدار الأشهر الماضية، وخاصة بعدما تراجع مستوى النجم المغربي وليد أزارو بشكل ملفت للغاية، إضافة إلى تراجع مستوى مروان محسن بسبب كثرة الإصابات.

ويحتاج المارد الأحمر إلى تشكيلة قوية على مستوى جميع الخطوط في الأشهر المقبلة، حتى يكون قادراً على المنافسة على جميع الجبهات، وفي مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى كلاً من لقب الدوري المصري الممتاز وأيضاً لقب كأس مصر، على أمل أن تكون نهاية الموسم سعيدة في نهاية المطاف لجماهير الأهلي.

إقرأ أيضاً: تشكيل برشلونة وبوروسيا دورتموند المتوقع الليلة في دوري أبطال أوروبا