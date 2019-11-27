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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم الجمعة المقبل وحتى مساء يوم السبت الذي يليه مباشرة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م، علماً بأن جميع مباريات النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا ستكون منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

شبيبة القبائل الجزائري / فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة 29 نوفمبر 2019، الساعة السادسة مساءً.

النجم الساحلي التونسي / الأهلي، ملعب رادس، الساعة التاسعة مساءً.

الهلال السوداني / بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، ملعب أم درمان، الساعة التاسعة مساءً.

اتحاد العاصمة الجزائري / الوداد البيضاوي المغربي، السبت 30 نوفمبر 2019، الساعة الخامسة مساءً.

مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية / الزمالك، الساعة الثالثة عصراً.

بريميرو دي أغوستو الأنجولي / زيسكو يونايتد الزامبي، الساعة السادسة مساءً.

الرجاء البيضاوي المغربي / الترجي الرياضي التونسي، ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، الساعة التاسعة مساءً.

صن داونز الجنوب أفريقي / بترو أتلتيِكو الأنجولي، الساعة التاسعة مساءً.

ومن المؤكد أن النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ستكون أكثر شراسة من جميع النسخ الماضية، نظراً إلى كثرة الأندية الكبيرة المرشحة للتتويج باللقب في شهر مايو من العام المقبل 2020.

وبكل تأكيد سوف يكون فريق الترجي الرياضي التونسي تحت ضغوطات لا مثيل لها، من أجل محاولة الدفاع عن لقبه بطلاً للقارة السمراء للموسم الثالث على التوالي، بالرغم من صعوبة ذلك في ظل التغييرات الكثيرة التي حدثت في تشكيلة الفريق التونسي.

ومن جانبه، سوف يسعى الأهلي للعودة من جديد إلى منصة التتويج القارية، بعدما غاب عنها منذ عام 2013 رغم كثرة محاولاته في السنوات الماضية من خلال وصوله إلى المباراة النهائية في مناسبتين.

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