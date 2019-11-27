Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم السبت المقبل وحتى مساء يوم الأحد الذي يليه مباشرة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، علماً بأن البريميرليج يتم نقله بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

نيوكاسل يونايتد / مانشستر سيتي، السبت 30 نوفمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ليفربول / برايتون أند هوف ألبيون، الساعة الخامسة مساءً.

بيرنلي / كريستال بالاس، الساعة الخامسة مساءً.

تشيلسي / وست هام يونايتد، الساعة الخامسة مساءً.

توتنهام هوتسبير / بورنموث، الساعة الخامسة مساءً.

ساوثهامبتون / واتفورد، الساعة السابعة والنصف مساءً.

نورويتش سيتي / أرسنال، الأحد 1/12/019 الساعة الرابعة عصراً.

ولفرهامبتون / شيفيلد يونايتد، الساعة الرابعة عصراً.

ليستر سيتي / إيفرتون، الساعة السادسة والنصف مساء.

مانشستر يونايتد / أستون فيلا، الساعة السادسة والنصف مساءً

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020