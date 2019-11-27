النجم الساحلي ينفي رسمياً أنباء تكريم رمضان صبحي في لقاء الأهلي

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نفى نادي النجم الساحلي التونسي بشكل رسمي اليوم الأربعاء حقيقة الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بخصوص قيام النادي التونسي بتكريم النجم رمضان صبحي على هامش لقاء الأهلي والنجم الساحلي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “القاهرة والناس” أن جميع هذه الأخبار الخاصة بذلك التكريم للاعب رمضان صبحي، هي شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس إدارة النادي لم يقم بإخطاره بأي شيء متعلق بذلك التكريم حتى الآن، موضحاً أنه عرف بخصوص ذلك التكريم فقط من خلال الجماهير عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي ختام حديثه، شدد قيس على أن النادي التونسي لن يقوم بإشراك المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي في المواجهة ضد الأهلي، حتى وإن وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على قيده بعد رفع عقوبة الإيقاف التي كانت مفروضة عليه، مؤكداً في الوقت ذاته أن إدارة النادي لا ترغب في زيادة الضغوطات على اللاعب في ظل ابتعاده عن ملاعب كرة القدم منذ 6 أشهر كاملة.

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