الأهلي ينفي شائعات التخلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل تكاليف علاجه

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الأربعاء أن كل الأنباء التي وردت في بعض وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة بخصوص التخلي عن النجم مؤمن زكريا وعدم تحمل تكاليف العلاج الخاصة، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ليس لديه أي نية على الإطلاق من أجل الاستغناء عن مؤمن زكريا، بالرغم من المرض النفسي الذي يُعاني منه الأخير إضافة إلى استبعاده من قائمة المارد الأحمر الموسم الحالي.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن إدارة القلعة الحمراء تُطالب جماهير الأهلي الغفيرة بعدم الالتفات لمثل ذلك النوع من الأخبار مجهولة المصدر، نظراً لأن الهدف الرئيسي منها هو خلق حالة من الفتنة بين الجماهير والنادي الأهلي في نهاية المطاف.

وشدد المصدر على أن الخطاب الرسمي الذي تلقاه مؤمن زكريا من النادي الأهلي منذ 3 شهور، هو مجرد خطاب روتيني يصل إلى كل لاعب يتم استبعاده من قائمة الفريق الأهلاوي قبل انطلاقة كل موسم.

وفي الختام، أكد المصدر على أن اللاعب استلم أول جزء من نفقة علاجه يوم 9 أكتوبر 2019، من خلال حصوله على “شيك” تصل قيمته إلى مبلغ 15 ألف يورو، على أن يكون علاج اللاعب مفتوحاً دون تحديد رقم معين حتى يتعافى مؤمن زكريا نهائياً ويستعيد صحته من جديد.

إقرأ أيضاً: النجم الساحلي ينفي رسمياً أنباء تكريم رمضان صبحي في لقاء الأهلي