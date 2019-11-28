مواعيد مباريات اليوم الخميس 28/11/2019 .. مانشستر يونايتد وأستانا وأرسنال ضد آينتراخت فرانكفورت

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، من أجل متابع العديد من المباريات المهمة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الخميس 28/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الخميس جميع مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي، وفي مقدمتها مباراة مانشستر يونايتد مع مضيفه أستانا، إضافة إلى مباراة أرسنال مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، كما تُقام أيضاً بعض المباريات على مستوى الدوريات العربية.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الخميس 28/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

طلائع الجيش / الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة، قناة أون سبورت HD1، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD، المعلق رامي بهجت، الساعة الخامسة مساءً.

حتا / الوحدة، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة السابعة، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد حسين، قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق أحمد العبيدلي، الساعة الرابعة عصراً.

الفجيرة / بني ياس، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة السابعة، قناة أبوظبي الرياضية HD3 المجانية، المعلق حازم عبدالسلام، قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق أحمد الشحي، قناة الشارقة الرياضية المجانية، المعلق عبد الحميد الجسمي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

أستانا من كازاخستان / مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة 17:50 مساءً.

كراسنودار الروسي / بازل السويسري، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 17:50 مساءً.

طرابزون سبور التركي / خيتافي الإسباني، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة 17:50 مساءً.

إِسطنبول باشاكشهيِر التركي / روما الإيطالي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة 19:55 مساءً.

سبورتينغ براغا البرتغالي / وولفرهامبتون الإنجليزي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 19:55 مساءً.

سانت إيتيان الفرنسي / خينت البلجيكي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة 19:55 مساءً.

بشكتاش التركي / سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق أحمد المعمري، الساعة 19:55 مساءً.

يونج بويز السويسري / بورتو البرتغالي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة 19:55 مساءً.

الكمار الهولندي / بارتيزان بلغراد الصربي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة 19:55 مساءً.

فينورد روتردام الهولندي / رينجرز الاسكتلندي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة 19:55 مساءً.

سيسكا موسكو الروسي / لودوغوريتس البلغاري، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة، المعلق إبراهيم الهشال، الساعة 19:55 مساءً.

أرسنال الإنجليزي / آينتراخت فرانكفورت الألماني، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة مساءً.

سيلتك الاسكتلندي / رين الفرنسي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة مساءً.

إشبيلية الإسباني / كاراباخ من أذربيجان، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة العاشرة مساءً.

لاتسيو الإيطالي / كلوج الروماني، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة العاشرة مساءً.

سبورتينغ لشبونة البرتغالي / أيندهوفن الهولندي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة العاشرة مساءً.

لوغانو السويسري / كوبنهاجن الدنماركي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة العاشرة مساءً.

مالمو السويدي / دينامو كييف الأوكراني، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة العاشرة مساءً.

فيتوريا غيماريش البرتغالي / ستاندر لييج البلجيكي، الدوري الأوروبي، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة العاشرة مساءً.

إقرأ أيضاً: الأهلي ينفي شائعات التخلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل تكاليف علاجه