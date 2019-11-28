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شهد منتصف الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة، إضافة إلى استعراض نتائج هذه الجولة.

وعرفت هذه الجولة تأهل العديد من الأندية الأخرى إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، وفي مقدمتها نادي برشلونة الإسباني الذي حسم التأهل وصدارة مجموعته في ضربة واحدة، كما لحق به أيضاً غريمه التقليدي ريال مدريد الإسباني رغم تعادله في هذه الجولة مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وإليكم الآن أولاً نتائج جميع مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م:

لوكوموتيف موسكو الروسي 2/0 باير ليفركوزن الألماني.

غلطة سراي التركي 1/1 كلوب بروج البلجيكي.

ريال مدريد الإسباني 2/2 باريس سان جيرمان الفرنسي.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي 2/4 أولمبياكوس اليوناني.

مانشستر سيتي الإنجليزي 1/1 شاختار الأوكراني.

يوفنتوس الإيطالي 0/1 أتلتيكو مدريد الإسباني.

النجم الأحمر الصربي 6/0 بايرن ميونخ الألماني.

أتالانتا الإيطالي 0/2 دينامو زغرب الكرواتي.

زينيت سان بطرسبرج الروسي 0/2 أولمبيك ليون الفرنسي.

فالنسيا الإسباني 2/2 تشيلسي الإنجليزي.

برشلونة الإسباني 1/3 بوروسيا دورتموند الألماني.

سلافيا براغ التشيكي 3/1 إنتر الإيطالي.

ليل الفرنسي 2/0 أياكس أمستردام الهولندي.

جينك البلجيكي 4/1 سالزبورج النمساوي.

ليفربول الإنجليزي 1/1 نابولي الإيطالي.

لايبزيج الألماني 2/2 بنفيكا البرتغالي.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة:

باريس سان جيرمان، 13 نقطة / ريال مدريد، 8 نقاط / كلوب بروج، 3 نقاط / غلطة سراي، نقطتين فقط لا غير. بايرن ميونخ، 15 نقطة / توتنهام هوتسبير، 10 نقاط / النجم الأحمر، 3 نقاط / أولمبياكوس، نقطة وحيدة فقط لا غير. مانشستر سيتي، 11 نقطة / شاختار، 6 نقاط / دينامو زغرب، 5 نقاط / أتالانتا، 4 نقاط. يوفنتوس، 13 نقطة / أتلتيكو مدريد، 7 نقاط / باير ليفركوزن، 6 نقاط / لوكوموتيف موسكو، 3 نقاط. ليفربول، 10 نقاط / نابولي، 9 نقاط / سالزبورج، 7 نقاط / جينك، نقطة وحيدة فقط لا غير. برشلونة، 11 نقطة / إنتر، 7 نقاط / بوروسيا دورتموند، 7 نقاط / سلافيا براغ، نقطتين فقط لا غير. لايبزيج، 10 نقاط / زينيت سان بطرسبرج، 7 نقاط / أولمبيك ليون، 7 نقاط / بنفيكا، 4 نقاط. أياكس أمستردام، 10 نقاط / تشيلسي، 8 نقاط / فالنسيا، 8 نقاط / ليل، نقطة وحيدة فقط لا غير.

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