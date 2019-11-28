النجم الساحلي يؤكد ضعف الإقبال الجماهيري في لقائه مع الأهلي

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أكد نادي النجم الساحلي التونسي اليوم الخميس ضعف الإقبال الجماهيري على شراء تذاكر مباراة الفريق الأول في لقائه القادم مع ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وأوضح صلاح بن عمر رئيس لجنة التنظيم بالنادي التونسي خلال تصريحات له لصحيفة “الصباح” التونسية أن مجلس إدارة النادي مستاء للغاية من عدم مساندة الجماهير لفريق النجم الساحلي في مباراة كبيرة أمام فريق عريق مثل الأهلي.

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وأشار إلى أن الجميع داخل النادي بذل مجهودات كبيرة من أجل توفير تذاكر المباراة للجماهير التونسية، من خلال توفير العديد من مراكز البيع في مختلف أنحاء المدن الساحلية.

وفي ختام حديثه، شدد بن عمر على أن إدارة النجم الساحلي قامت بتوفير 500 تذكرة من أجل جماهير النادي الأهلي، على أن يتم توفير حافلات مجانية من أجل عملية نقلهم من المطار إلى الملعب والعكس، مؤكداً أن المعاملة ذاتها سوف يلقاها الجمهور التونسي في لقاء الإياب بين الفريقين في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والنجم الساحلي في مساء يوم غداً الجمعة على ملعب رادس، على أن يلتقي فريق الهلال السوداني مع ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في نفس التوقيت عن المجموعة ذاتها.

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