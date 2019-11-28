موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة 29/11/2019

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موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 على ملعب رادس على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، إضافة إلى عشاق النجم حسين الشحات وأيضاً عشاق نادي النجم الساحلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والنجم الساحلي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 على ملعب رادس على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، ستكون مباراة الأهلي والنجم الساحلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والنجم الساحلي

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق النجم الساحلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل بدء مشواره القاري في مرحلة المجموعات بطريقة مثالية للغاية.

وبكل تأكيد يمر المارد الأحمر بفترة زاهية للغاية على كافة المستويات منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، ولعل الفضل في ذلك يعود بدون أدنى شك إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، بعدما ساهم في تطوير المستوى الفني لكل لاعبي الأهلي سواء من الناحية الفردية أو خاصة من الناحية الجماعية.

ويبقى الأمر المؤكد أن هذه المواجهة أمام فريق النجم الساحلي، ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لقدرات الفريق الأهلاوي بعد سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها طيلة الموسم الحالي سواء محلياً أو حتى قارياً.

ولعل ما يُعزز من قوة الفريق الأهلاوي قبل هذه المباراة المنتظرة، أن الفريق لا يُعاني من أي إصابات مؤثرة على الإطلاق باستثناء كلاً من الثنائي حمدي فتحي إضافة إلى محمد محمود، وهو ما يجعل الأهلي مُرشحاً بقوة للعودة بالنقاط الثلاث من دولة تونس بنسبة كبيرة للغاية.

على الجانب المقابل، يبدو فريق النجم الساحلي في وضعية غير مستقرة نوعاً ما في الآونة الأخيرة على مستوى مسابقة الدوري التونسي، مما جعل جماهيره غير راغبة حتى الآن في حضور المباراة القادمة أمام فريق الأهلي في مدرجات ملعب رادس من خلال الإقبال الضعيف على شراء تذاكر اللقاء.

ومن المؤكد أن هذه المباراة ستكون بمثابة الفرصة المثالية لفريق النجم الساحلي من أجل فتح صفحة جديدة مع جماهيره في الموسم الحالي، وخاصة وأن فوزه في لقائه الأول في دور المجموعات سوف يفتح له الباب من أجل قطع خطوة مهمة للغاية من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

يُذكر أن فريق النجم الساحلي قد عاش في الأشهر الماضية حالة من الفرح الكبير، بعدما تمكن من التتويج بلقب البطولة العربية للأندية التي حملت في نسختها الماضية اسم مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث تغلب على فريق الهلال السعودي في الدور النهائي من عمر المسابقة.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الأهلي في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

سموحة 1/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/4 كانو سبورت من غينيا الاستوائية، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي 0/4 الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

أسوان 5/1 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الجونة 4/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

وإليكم الآن مواعيد جميع مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2019 على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الأهلي / بني سويف، كأس مصر، الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / الهلال السوداني، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 6 ديسمبر 2019، الساعة التاسعة مساءً.

الإسماعيلي / الأهلي، الدوري المصري الممتاز، الأربعاء 12 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز، الأحد 15 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مصر المقاصة / الأهلي، الدوري المصري الممتاز، الخميس 19 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / اف سي مصر، الدوري المصري الممتاز، الإثنين 23 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 27 ديسمبر 2019، الساعة التاسعة مساءً.

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