الكاف يُفاضل بين 3 سيناريوهات لحل أزمة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

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أكد مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الأخير بدأ يُفاضل بين 3 سيناريوهات محتملة، من أجل حل أزمة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي، بعدما رفض نادي الزمالك خوض المباراة على أرض دولة قطر.

وكان الكاف قد أعلن في الأيام الماضية عن إقامة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير المقبل من العام القادم 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، إلا أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن بعدها بشكل رسمي في مؤتمر صحفي رفض ناديه خوض المواجهة إلا في حالة نقلها خارج قطر في ظل المقاطعة بين مصر وقطر.

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وأوضح المصدر أن الاتحاد الإفريقي ربما قد يلجأ إلى وصيف النسخة الماضية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، وهو فريق نهضة بركان المغربي من أجل استبداله مع فريق الزمالك، مع العلم بأن النادي المغربي لم يصله حتى هذه اللحظة أي خطاب رسمي من الكاف بخصوص ذلك الموضوع.

وأشار أيضاً إلى أن الاحتمال الثاني هو لجوء الكاف إلى اختيار إحدى الأندية الخاسرة في المربع الذهبي من النسخة الماضية في مسابقة الكونفدرالية، أي فريق الصفاقسي التونسي أو فريق النجم الساحلي التونسي، إلا أن ذلك الاحتمال يبقى غير وارد بنسبة كبيرة نظراً لكونه لم يحدث من قبل.

وشدد المصدر على أن الاحتمال الثالث والذي يُعتبر الأقرب للحدوث هو تراجع نادي الزمالك عن قرار الانسحاب وخوض لقاء كأس السوبر الإفريقي في نهاية المطاف، نظراً إلى العقوبات القاسية التي سوف تطال النادي في حالة إصراره على الانسحاب، وفي مقدمتها حرمانه من المشاركة في المسابقات القارية لمدة 3 سنوات قادمة، إضافة إلى توقيع عقوبة مالية عليه كبيرة لعدم تكرار الأمر في المستقبل.

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