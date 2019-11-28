النجم الساحلي يستعيد خدمات الشيخاوي وحمزة لحمر قبل مواجهة الأهلي

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي أخباراً سارة للغاية اليوم الخميس، قبل يوم واحد فقط من مباراته المنتظرة مع ضيفه الأهلي مساء يوم غداً الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وأكدت صحيفة “الصباح” التونسية أن النجم الساحلي قد استعاد خدمات 3 من نجومه قبل مواجهة الأهلي، وهم كلاً من النجم المخضرم ياسين الشيخاوي، ومتوسط الميدان حمزة لحمر، إضافة إلى اللاعب الجزائري سليم بوخنشوش بعد تعافي كلاً منهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخراً.

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وأشارت إلى أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي سوف يعتمد على الثلاثي أمام المارد الأحمر، نظراً إلى القدرات الفنية العالية التي يمتلكها كلاً من الثلاثي في مركزه على أرض الملعب.

وشددت أيضاً على أن جاريدو لا يُفضل إشراك كلاً من الثنائي إيهاب المساكني ومحمد أمين بن عمر في المباراة المرتقبة أمام الفريق الأهلاوي، خوفاً من أن يتعرض أي منهما إلى الإصابة مرة أخرى.

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