موعد مباراة الإمارات والعراق في كأس الخليج الجمعة 29/11/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الإمارات والعراق، يستعد منتخب الإمارات لملاقاة نظيره منتخب العراق في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب الإمارات، إضافة إلى عشاق النجم الإماراتي علي مبخوت وأيضاً عشاق منتخب العراق، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإمارات والعراق، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإمارات والعراق، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الإمارات والعراق قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس الخليج.

موعد مباراة الإمارات والعراق

موعد مباراة الإمارات والعراق، يستعد منتخب الإمارات لملاقاة نظيره منتخب العراق في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

وتنطلق مباراة الإمارات والعراق تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإمارات والعراق، ستكون مباراة الإمارات والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإمارات والعراق منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية.

وستكون مباراة الإمارات والعراق منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة العراقية الرياضية المجانية، فيما سيكون المعلق علي لفته هو معلق المباراة، وأخيراً ستكون مباراة الإمارات والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة الكويت الرياضية المجانية.

آخر تحضيرات الإمارات والعراق

موعد مباراة الإمارات والعراق، يدخل المنتخب الإماراتي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره منتخب العراق في مسابقة كأس الخليج، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم مسألة تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، إضافة إلى حسم صدارة المجموعة الأولى لصالحه أيضاً.

ويُدرك منتخب الإمارات جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، نظراً إلى القوة التي يتمتع بها منافسه العراقي في الآونة الأخيرة، والتي ظهرت بشكل واضح من خلال مستواه الفني المتميز في المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية من خليجي 24 أمام منتخب قطر.

ويأمل الأبيض الإماراتي في عدم انتظار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة لحسم تأهله إلى المربع الذهبي، وخاصة وأنه سوف يصطدم مع المنتخب القطري مستضيف البطولة على أرضه، مما سوف يجعلها مباراة صعبة بدون أدنى شك عليه.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي كان قد حقق بداية مثالية للغاية في انطلاقة مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج، بعدما تمكن من تحقيق الانتصار بشكل مريح على حساب نظيره منتخب اليمن بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

على الجانب المقابل، يبدو المنتخب العراقي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام منتخب الإمارات، ويكفي الإشارة فقط إلى نجاح أسود الرافدين في الظفر بالنقاط الكاملة من المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج عقب الفوز على المنتخب القطري المستضيف بهدفين مقابل هدف واحد.

ولعل ما يرفع أكثر من معنويات منتخب العراق أن ذلك الانتصار جاء وسط غيابات كثيرة في صفوف المنتخب العراقي، بسبب تأخر بعض النجوم في عملية الالتحاق ببعثة أسود الرافدين في العاصمة القطرية الدوحة.

ولن يخوض منتخب العراق هذه المباراة المرتقبة بضغوطات كبيرة بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى منافسه منتخب الإمارات، نظراً لأن مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات سوف تجمع منتخب أسود الرافدين مع المنتخب اليمني المتواضع على كافة المستويات.

وإليكم الآن نتائج منتخب الإمارات في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

منتخب ماليزيا 2/1 منتخب الإمارات، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب الإمارات 0/5 منتخب إندونيسيا، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب تايلاند 1/2 منتخب الإمارات، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب فيتنام 0/1 منتخب الإمارات، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب الإمارات 0/3 منتخب اليمن، كأس الخليج 2019.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج منتخب العراق في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

منتخب العراق 0/2 منتخب هونغ كونغ، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب كمبوديا 4/0 منتخب العراق، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب العراق 1/2 منتخب إيران، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب العراق 0/0 منتخب البحرين، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب العراق 1/2 منتخب قطر، كأس الخليج 2019.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتيجة آخر 7 مواجهات مباشرة بين الإمارات والعراق على مستوى جميع المسابقات:

منتخب الإمارات 1/0 منتخب العراق، السبت 15 يناير 2011، كأس أمم آسيا.

منتخب الإمارات 1/2 منتخب العراق، الجمعة 18 يناير 2013، كأس الخليج.

منتخب الإمارات 0/2 منتخب العراق، الخميس 20 نوفمبر 2014، كأس الخليج.

منتخب الإمارات 2/3 منتخب العراق، الجمعة 30 يناير 2015، كأس أمم آسيا.

منتخب الإمارات 0/2 منتخب العراق، الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

منتخب العراق 0/1 منتخب الإمارات، الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

منتخب الإمارات 0/0 منتخب العراق، الثلاثاء 2 يناير 2018، كأس الخليج.

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