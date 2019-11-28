Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم السبت القادم وحتى مساء يوم الاثنين الذي يليه مباشرة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م، مع تسليط الضوء على كبار كرة القدم الإيطالية مثل يوفنتوس وإنتر.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بريشيا / أتالانتا، السبت 30 نوفمبر 2019، الساعة الرابعة عصراً.

جنوى / فريق تورينو، الساعة السابعة مساءً.

فيورنتينا / ليتشي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

يوفنتوس / ساسولو، الأحد 1 ديسمبر 2019، ملعب أليانز في مدينة تورينو، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

لاتسيو / أودينيزي، ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، الساعة الرابعة عصراً.

إنتر / سبال، ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، الساعة الرابعة عصراً.

بارما / ميلان، ملعب تارديني، الساعة الرابعة عصراً.

نابولي / بولونيا، ملعب سان باولو في مدينة نابولي، الساعة السابعة مساءً.

هيلاس فيرونا / روما، ملعب مارك أنتونيو بينتيِغودي في مدينة فيرونا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

كالياري / سامبدوريا، الإثنين 2 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الإمارات والعراق في كأس الخليج الجمعة 29/11/2019 والقنوات الناقلة