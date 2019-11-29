مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29/11/2019 .. الأهلي والنجم الساحلي والإمارات ضد العراق

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الخميس العديد من مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى مباراتين في الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج، وأيضاً بعض المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب الإمارات / منتخب العراق، كأس الخليج، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق يوسف سيف، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق خالد الحدي، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد السعدي، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق طارق الملا، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق أحمد الكعبي.

منتخب قطر / منتخب اليمن، كأس الخليج، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق عامر الخوذيري، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق أحمد الطيب، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق سمير اليعقوبي، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق حامد كميل، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق سالم السالمي.

المقاولون العرب / الجونة، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد عفيفي، الساعة الخامسة مساءً.

شبيبة القبائل الجزائري / فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة السادسة مساءً.

النجم الساحلي التونسي / الأهلي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة التاسعة مساءً.

الهلال السوداني / بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة التاسعة مساءً.

شالكه / يونيون برلين، الدوري الالماني، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

أولمبيك مارسيليا / بريست، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

سيلتا فيغو / بلد الوليد، الدوري الاسباني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة العاشرة مساءً.

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