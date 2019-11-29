تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

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يشهد ملعب رادس على أرض دولة تونس مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق النجم الساحلي التونسي ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي والنجم الساحلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق النجم الساحلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل النجم الساحلي المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: محمد بلحاج محمود.

خط الدفاع: وجدي كشريدة / زياد بوغطاس / مرتضى بن وناس / محمد كوناتي.

خط الوسط: مهند عيسى / حمزة لحمر / ماهر الحناشي / ياسين الشيخاوي / حازم حاج حسن.

خط الهجوم: أنيس سالتو.

المدير الفني: الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

ويأمل الفريق الأهلاوي في العودة من جديد للصعود على منصة التتويج في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ عام 2013، حيث فاز حينها بلقبه الثامن في تاريخه عقب التغلب على فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ومن جانبه، لم يتمكن فريق النجم الساحلي من الظفر بلقب دوري الأبطال منذ مدة طويلة للغاية، حيث يعود آخر لقب له إلى عام 2007 مع العلم بأنه حقق ذلك اللقب الغالي إثر الفوز وقتها على المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد على ملعب القاهرة الدولي ضمن لقاء الإياب، بعد أن حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الذهاب بين الطرفين.

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