موعد مباراة ليفربول وبرايتون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 30/11/2019

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موعد مباراة ليفربول وبرايتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبرايتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبرايتون، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

موعد مباراة ليفربول وبرايتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايتون تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبرايتون، ستكون مباراة ليفربول وبرايتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، كما ستكون مباراة ليفربول وبرايتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وبرايتون

موعد مباراة ليفربول وبرايتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التغريد وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة ترتيب البريميرليج.

ويُدرك فريق ليفربول جيداً أن ما حققه حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات يُعتبر بمثابة الإنجاز الكبير، إلا أن ذلك لا يعني أنه قد وصل إلى نهاية الطريق، نظراً لأن الموسم لا يزال طويلاً وبه العديد من التحديات المعقدة.

ولم يتذوق فريق الريدز طعم الخسارة سوى في مباراة وحيدة فقط لا غير حتى الآن في الموسم الجاري، حيث جاءت هذه الهزيمة في شهر سبتمبر الماضي على يد مضيفه فريق نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبها، تخشى جماهير نادي ليفربول على فريقها من عامل واحد فقط قد يؤثر على نتائجه الإيجابية، وهو عامل الإرهاق الذي يؤدي مباشرة إلى الإصابات، بسبب اعتماد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق الريدز على نفس التشكيلة الأساسية دون إجراء أي تعديلات عليها إلا في حالة الضرورة القصوى.

وهو الأمر الذي قد يتسبب بالتالي في فقدان الفريق لتوازنه مع مرور الأسابيع القادمة، وخاصة في ظل ضغط المباريات التي تنتظر فريق الريدز المرحلة القادمة، وذلك سواء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مسابقة كأس العالم للأندية قطر 2019، وأيضاً استكمال مشواره في مسابقات دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وأخيراً كأس الرابطة الإنجليزية.

على الجانب المقابل، يعلم فريق برايتون أند هوف ألبيون ما ينتظره جيداً مطلع الأسبوع الحالي في جحيم ملعب أنفيلد رود، وبالرغم من ذلك إلا أنه سوف يُحاول تحقيق المفاجأة من خلال الخروج بأقل الأضرار الممكنة في نهاية المطاف من المباراة، حتى وإن اقتصر الأمر فقط على فرض نتيجة التعادل على كتيبة نجوم ليفربول.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

أستون فيلا 2/1 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 1/2 جينك البلجيكي، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 1/3 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس 2/1 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 1/1 نابولي الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات ليفربول خلال شهر ديسمبر 2019، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ليفربول / إيفرتون، الأربعاء 4 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة والربع مساءً، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث / فريق ليفربول، السبت 7 ديسمبر 2019، الساعة الخامسة مساءً، الدوري الإنجليزي الممتاز.

سالزبورج النمساوي / ليفربول، الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول / واتفورد، السبت 14 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا / ليفربول، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، كأس الرابطة الإنجليزية.

ليفربول / الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي والسد القطري أو هنجيِن، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً، كأس العالم للأندية قطر 2019.

ليستر سيتي / ليفربول، الخميس 26 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة مساءً، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول / وولفرهامبتون، الأحد 29 ديسمبر 2019، الساعة السادسة والنصف مساءً، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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