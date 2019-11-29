موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني السبت 30/11/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، ستكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة المنافسة بكل قوة على لقب الليغا الإسبانية رفقة غريمه التقليدي فريق برشلونة.

وبكل تأكيد تحسن مستوى الفريق الملكي بشكل ملحوظ للغاية في الأسابيع الماضية بعكس ما كان عليه الوضع مع انطلاقة الموسم الحالي، مما جعل التفاؤل منتشراً وبقوة بين جماهير الريال في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخراً على مستوى جميع المسابقات.

وكان فريق ريال مدريد قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منتصف الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن هذه النتيجة لم تُغضب الجماهير الملكية بعد المستوى الأكثر من رائع الذي قدمه اللاعبون خلال هذه المباراة.

ومن المؤكد أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد سوف يعتمد من جديد على الجناح البرازيلي الشاب رودريجو خلال المباراة القادمة أمام فريق ديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى إشراك الجناح الويلزي جاريث بيل بدوره بصفة أساسية، نظراً إلى الإصابة التي تعرض لها النجم البلجيكي إدين هازارد في اللقاء الماضي على مستوى الكاحل الأيمن.

على الجانب المقابل، يأمل فريق ديبورتيفو ألافيس في تكرار نفس الإنجاز الذي حققه في الموسم الحالي رغم صعوبة ذلك، حيث حقق وقتها الانتصار على حساب الريال حينما نزل الأخير ضيفاً عليه، إلا أن صاحب الأرض يعلم جيداً أن الوضع سيكون مختلف تماماً هذه المرة بعكس الزيارة السابقة.

وإليكم الآن نتائج فريق ريال مدريد في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

ريال مدريد 0/0 ريال بيتيس، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 0/6 غلطة سراي التركي، دوري أبطال أوروبا.

إيبار 4/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 1/3 ريال سوسيداد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 2/2 باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات ريال مدريد خلال شهر ديسمبر 2019 على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ريال مدريد / إسبانيول، السبت 7 ديسمبر 2019، الساعة الثانية ظهراً، الدوري الإسباني.

كلوب بروج البلجيكي / ريال مدريد، الأربعاء 11 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة مساءً، دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا / ريال مدريد، الأحد 15 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة مساءً، الدوري الإسباني.

برشلونة / ريال مدريد، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، الساعة التاسعة مساءً، الدوري الإسباني.

ريال مدريد / فريق أتلتيك بيلباو، الأحد 22 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة مساءً، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج آخر 6 مواجهات مباشرة جمعت بين ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في مسابقة الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس 4/1 ريال مدريد، السبت 29 أكتوبر 2016.

ريال مدريد 0/3 ديبورتيفو ألافيس، الأحد 2 أبريل 2017.

ديبورتيفو ألافيس 2/1 ريال مدريد، السبت 23 سبتمبر 2017.

ريال مدريد 0/4 ديبورتيفو ألافيس، السبت 24 فبراير 2018.

ديبورتيفو ألافيس 0/1 ريال مدريد، السبت 6 أكتوبر 2018.

ريال مدريد 0/3 ديبورتيفو ألافيس، الأحد 3 فبراير 2019.

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