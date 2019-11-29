موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا السبت 30/11/2019

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موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في عصر يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك ومازيمبي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في عصر يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، ستكون مباراة الزمالك ومازيمبي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك ومازيمبي

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق مازيمبي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو محاولة الخروج بنتيجة التعادل في بداية مشواره القاري، من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بعد الخسارة المحلية التي تعرض لها في الأيام الماضية.

وكان الفارس الأبيض قد تعرض إلى أول خسارة له في مسابقة الدوري المصري الممتاز الأسبوع الماضي، وذلك على يد مضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب السلام في العاصمة القاهرة.

ويُدرك فريق الزمالك جيداً أن الفرصة ستكون مثالية للغاية أمامه من أجل مصالحة جماهير القلعة البيضاء بشكل سريع، وذلك حينما ينزل ضيفاً على فريق مازيمبي أحد المرشحين من أجل الظفر بلقب دوري الأبطال في نسخة الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن الزمالك سوف يُعاني من الأجواء المرعبة التي يشعر بها كل فريق عربي سبق له وأن زار ملعب مازيمبي في السنوات الماضية، نظراً إلى قرب مدرجات الملعب من أرضية الميدان مثلما هو الحال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أن ضغط الجماهير على اللاعبين يكون هائلاً للغاية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الفارس الأبيض سوف يواجه أيضاً عامل الطقس في ظل إقامة المباراة في عصر يوم السبت أي وسط أجواء حارة للغاية رغم دخولنا في فصل الشتاء، مما قد يكون له تأثير سلبي على لاعبي الزمالك في نهاية المطاف.

على الجانب المقابل، يأمل فريق مازيمبي في تحقيق انطلاقة مثالية في بداية مشواره في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وخاصة في ظل رغبته في العودة من جديد للتتويج بلقب هذه المسابقة بعد غيابه عن منصة التتويج في السنوات الماضية، علماً بأن الفريق الكونغولي سبق له وأن تُوج بلقب دوري الأبطال في 5 مناسبات سابقة على مر التاريخ مثله مثل فريق الزمالك.

يُذكر أن آخر مواجهة مباشرة جمعت بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق مازيمبي على أرض الأخير، كانت قد انتهت على وقع فوز فريق مازيمبي بهدف وحيد مقابل لا شيء سجله النجم الزامبي رينفورد كالابا في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا أيضاً.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

مصر المقاصة 1/0 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/1 اف سي مصر، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/1 جينيراسيون فوت السنغالي، دوري أبطال إفريقيا.

إنبي 1/2 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر ديسمبر 2019 على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الزمالك / الشرقية، الأربعاء 4 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً، كأس مصر.

الزمالك / بريميرو دي أغوستو الأنجولي، السبت 7 ديسمبر 2019، الساعة السابعة مساءً، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك / سموحة، الأربعاء 11 ديسمبر 2019، الساعة الخامسة مساءً، الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربي / الزمالك، السبت 14 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك / أسوان، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً، الدوري المصري الممتاز.

طنطا / الزمالك، الأحد 22 ديسمبر 2019، الساعة الثالثة عصراً، الدوري المصري الممتاز.

زيسكو يونايتد الزامبي / الزمالك، الجمعة 27 ديسمبر 2019، الساعة الرابعة عصراً، دوري أبطال إفريقيا.

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