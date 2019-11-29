أمير توفيق ينفي تعاقد الأهلي مع بغداد بونجاح وكهربا

Advertisements

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، دخول النادي في مفاوضات مع بغداد بونجاح نجم منتخب الجزائر والسد القطري، كما أن النادي الأهلي لم يحصل على توقيع “كهربا”، محمود عبد المنعم، جناح الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي.

وأكد “توفيق”، في تصريحات له، أن بغداد بونجاح نجم منتخب الجزائر والسد القطري، لم يطرح اسمه نهائيا داخل النادي الأهلي، وما أثير من أنباء، سواء بمواقع التواصل الاجتماعي، أو عدد من المواقع الإخبارية، شائعات لا أساس لها من الصحة.

Advertisements

وأضاف، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن محمود عبد المنعم كهربا، لم يوقع للنادي الأهلي، كما أن احتياجات الجهاز الفني لشهر يناير المقيل لم تتضح بشكل رسمي بعد، ولم يتم تحديد حتى كتابة تلك السطور اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي، أو حتى اللاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق.

يأتي ذلك بعد عدة تقارير صحفية، ذكرت أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع كهربا، و بغداد بونجاح نجم منتخب الجزائر والسد القطري، لتدعيم النادي في فترة الانتقالات الشتوية.