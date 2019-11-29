موعد مباراة الرجاء البيضاوي والترجي في دوري أبطال إفريقيا السبت 30/11/2019

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موعد مباراة الرجاء البيضاوي والترجي، يستعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في آخر موسمين مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الرجاء البيضاوي، إضافة إلى عشاق نادي الترجي الرياضي وأيضاً عشاق النجم التونسي طه ياسين الخنيسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الرجاء البيضاوي والترجي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي والترجي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الرجاء البيضاوي والترجي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الرجاء البيضاوي والترجي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الرجاء البيضاوي والترجي

موعد مباراة الرجاء البيضاوي والترجي، يستعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في آخر موسمين مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الرجاء البيضاوي والترجي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الرجاء البيضاوي والترجي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الرجاء البيضاوي والترجي، ستكون مباراة الرجاء البيضاوي والترجي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الرجاء البيضاوي والترجي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات الرجاء البيضاوي والترجي

موعد مباراة الرجاء البيضاوي والترجي، يدخل فريق الرجاء البيضاوي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تدشين عودته مرة أخرى إلى مسابقة دوري الأبطال بطريقة مثالية للغاية بعد غيابه طيلة السنوات الماضية.

ومن المؤكد أن فريق الرجاء البيضاوي ستكون حظوظه كبيرة في هذه المباراة، نظراً إلى الدعم الجماهيري الغفير الذي سوف يجده من طرف جماهيره التي قامت بشراء جميع تذاكر اللقاء عبر الموقع الرسمي للنادي في الأيام الماضية.

ويبقى الدور الأهم الآن على اللاعبين إضافة إلى الجهاز الفني للفريق، حيث يُعتبر فريق الرجاء البيضاوي مُطالباً على أقل تقدير بالوصول إلى الدور ربع النهائي في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من المجموعة الصعبة التي يتواجد فيها بجوار كلاً من فريق شبيبة القبائل الجزائري وأيضاً فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

على الجانب المقابل، يأمل فريق الترجي الرياضي التونسي في مواصلة سيطرته على كرة القدم الأفريقية للعام الثالث على التوالي، بعدما نجح في التتويج بلقب آخر نسختين من عمر المسابقة تحت قيادة المدير الفني التونسي الشاب معين الشعباني.

ويعلم فريق الترجي الرياضي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق هذه المرة، وخاصة بعدما رحل عن صفوفه بعض الأسماء البارزة في الصيف الماضي مثل النجم الجزائري يوسف البلايلي.

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