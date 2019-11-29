تحذير من لاعب النجم الساحلي للأهلي.. نريد دخول دور المجموعات من الباب الكبير

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أكد لاعب النجم الساحلي مرتضى بن وناس أن النادي الأهلي عبارة عن كتاب مفتوح بالنسبة لفريقه، ولفت اللاعب إلى أن الهدف هو دخول من الباب الكبير لدور المجموعات.

أشار هداف نادي النجم الساحلي الحالي خلال تصريحات صحفية له خلال حواره مع الصحيفة التونسية “المغرب”، أن النادي الأهلي يعد من الأندية الرياضية الغنية عن التعريف من ناحية تجاربه القارية.

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وتابع اللاعب مرتضى بن وناس، “ندرك بشكل جيد إمكانيات النادي الأهلي الفنية، والفريقين يعدان كتاب مفتوح للجميع، ورغم ذلك فإن علينا البحث عن الطريقة المناسبة من أجل تحقيق الفوز خصوصاً أن المباراة تقام على قواعدنا، وأمام جماهيرنا الكروية لضمان تحقيق النجاح والتأهل لدور المجموعات القادم من الباب الكبير”.

وكشف اللاعب مرتضى بن وناس عن فريقه “أعتبر المجموعة متوازنة بحكم وجود النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني وهما من بين الأندية الكروية العريقة ذات الصيت الواسع الكبير بقارة إفريقيا، أما فريق بلاتينيوم فإن تجاربه الإفريقية تعد قليلة، لكن لابد لنا من التحضير لكل موعد رياضي بالشكل اللائق مهما كان اسم المنافس”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن النجم الساحلي سيبدأ مشواره الأفريقي في دور المجموعات بمواجهة النادي الأهلي مساء اليوم على ملعب “رادس” ضمن منافسات المجموعة الـ 2 من مسابقة دوري أبطال القارة الإفريقية.

يتواجد خلال الوقت الراهن النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا التي تضم نادي النجم الساحلي، ونادي الهلال السوداني، ونادي بلاتينيوم الزيمبابوي.

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