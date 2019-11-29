ليفربول يعلن غياب فابينيو حتى عام 2020 نتيجة إصابته بالكاحل

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قال نادي ليفربول الإنجليزي إنه من المقرر أن يغيب لاعب الفريق البرازيلي فابينيو حتى نهاية العام الحالي 2019، وذلك بعد أن تعرض للإصابة أمام نادي نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب فابينيو غادر ملعب “آنفيلد” بعد 18 دقيقة من تعادل فريقه مع نظيره النابولي بنتيجة (1-1) يوم الأربعاء الماضي، وذلك في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي مساء اليوم، الجمعة، أن فابينيو سيغيب عن الملاعب حتى بدء العام الجديد نتيجة إصابته في أربطة الكاحل.

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وأوضحت عددًا من التقارير الصحفية، أنه من المقرر استمرار غياب فابينيو لمدة ثماني أسابيع، ليعود إلى الملاعب مجددًا خلال شهر فبراير عام 2020.

وأكد النادي استعداد فابينيو ليبدأ برنامجًا تأهيليًا مع الفريق الطبي في مدينة تدريبات ليفربول “ميلوود” بعد أن يستعيد لياقته البدنية بشكل كامل.

ويتسبب غياب اللاعب المذكور في فقدان ليفربول لخدمات فابينيو ذو السادسة والعشرون عامًا خلال مباريات الدوري الإنجليزي القادمة، بالإضافة إلى مسابقة كأس العالم للأندية المقرر لها شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر، أن فريق ليفربول يستعد حاليًا لمواجهة برايتون غدًا السبت بالجولة الـ14 للمسابقة، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.