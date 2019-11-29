عاجل.. نقل علي معلول للمستشفى بعد نهاية مباراة الأهلي والنجم الساحلي

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توجه الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول، إلى المستشفى بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ومغادرة استاد رادس، بعد أن غادر اللاعب المباراة في الشوط الثاني بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وطلب طبيب النادي الأهلي من “معلول” التوجه إلى المستشفى للخضوع للأشعة على العضلة الضامة للإطمئنان على إصابته.

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ومن المقرر أن تحسم الأشعة حجم إصابته، وتسود حالة من القلق في الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، خوفًا من معاناة اللاعب من مزق في العضلة الضامة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بني سويف يوم الثلاثاء القادم على أن يواجه الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل، على أرضية ملعب السلام، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام النجم الساحلي اليوم الجمعة في ملعب رادس بهدف نظيف أحرزه يس شيخاوي في الدقيقة 50 من زمن المباراة.