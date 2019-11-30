تعرف على العقوبة التي تنتظر النجم الساحلي بعد مباراة اليوم

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ينتظر النجم الساحلي التونسي عقوبة إشعال جماهير النادي الشماريخ بكثافة بملعب رادس الذي جمع لقاء الفريقين الأهلي والنجم الساحلي بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق التونسي قد حذر جماهيره في بيان رسمي قبل موعد المباراة بيوم من عقوبة إشعال الشماريخ، وذلك بسبب اللوائح الجديدة التي وضعها الاتحاد الأفريقي، والتي تتسبب في تغريم الفريق الذي تشعل جماهيره الشماريخ في أي من مباريات دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

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وحصل اللاعب أيمن أشرف لاعب الأهلي على بطاقة حمراء خلال الشوط الأول من المباراة، وذلك بسبب عرقلته لماهر الحناشي قبل أن يصل لمنطقة جزاء الأهلي.

كان ذلك سببًا في اضطرار فايلر لتغيير طريقته، ليقرر أن يدخل محمد هاني بدلًا من وليد سليمان، وذلك بعد أن حصل أيمن أشرف على البطاقة الحمراء.

ونجح النجم الساحلي في تسجيل الهدف الأول بمرمى النادي الأهلي في الدقيقة 50 من بداية الشوط الثاني عن طريق ياسين الشيخاوي من تمريرة رائعة، سجل بها الهدف الأول في شباك محمد الشناوي.