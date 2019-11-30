مواعيد مباريات اليوم السبت 30/11/2019 .. ليفربول وبرايتون والزمالك ضد مازيمبي

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 30/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم السبت العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إضافة إلى بعض مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأيضاً بقية مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 30/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ديبورتيفو ألافيس / ريال مدريد، الدوري الاسباني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة الثانية ظهراً.

ريال سوسيداد / إيبار، الدوري الاسباني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة الخامسة مساءً.

فالنسيا / فياريال، الدوري الاسباني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة مساءً.

نيوكاسل يونايتد / مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

توتنهام هوتسبير / بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الخامسة مساءً.

ليفربول / برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة الخامسة مساءً.

تشيلسي / وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة الخامسة مساءً.

ساوثهامبتون / واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية / الزمالك، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة الثالثة عصراً.

اتحاد العاصمة الجزائري / الوداد البيضاوي المغربي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة السادسة مساءً.

بريميرو دي أغوستو الأنجولي / زيسكو يونايتد الزامبي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة السادسة مساءً.

الرجاء البيضاوي المغربي / الترجي الرياضي التونسي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة التاسعة مساءً.

صن داونز الجنوب أفريقي / بيترو الأنجولي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة التاسعة مساءً.

بريشيا / أتالانتا، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة الرابعة عصراً.

فيورنتينا / ليتشي، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

منتخب الكويت / منتخب عمان، كأس الخليج، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق يوسف سيف، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق خالد الحدي، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق منتصر الأزهري، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق إبراهيم الهشال، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق سالم السالمي، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب السعودية / منتخب البحرين، كأس الخليج، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق عصام الشوالي، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق خليل البلوشي، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد السعدي، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق حامد كميل، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق أحمد الكعبي، الساعة السابعة مساءً.

هيرتا برلين / بوروسيا دورتموند، الدوري الالماني، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

بايرن ميونخ / باير ليفركوزن، الدوري الالماني، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ستراسبورج / أولمبيك ليون، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة السادسة والنصف مساءً.

نيس / أنجيه، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة التاسعة مساءً.

ليل / ديجون، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة التاسعة مساءً.

الاتحاد السكندري / الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة، قناة أون سبورت HD1، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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