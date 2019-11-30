محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام برايتون في البريميرليج

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، بينما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

ويأمل فريق الريدز في مواصلة حصد المزيد من الانتصارات في مسابقة البريميرليج، حتى يتمكن من الحفاظ على فارق النقاط الثمانية الذي يفصل بينه وبين أقرب مُلاحقيه وهو فريق ليستر سيتي، إضافة إلى الإبقاء على فارق النقاط ال9 مع فريق مانشستر سيتي حامل اللقب.

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