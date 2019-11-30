تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

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تشهد أرض دولة إسبانيا ظهر اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ديبورتيفو ألافيس ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ميليتاو / سيرجيو راموس / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / رودريجو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى الفريق الملكي لحصد النقاط الكاملة من لقاء اليوم أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس، حتى يضمن الانفراد بصدارة ترتيب الليغا الإسبانية وحيداً دون أي شريك بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، على أمل يتعثر الأخير في مباراة القمة مساء يوم غداً الأحد حينما ينزل ضيفاً على فريق أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.

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