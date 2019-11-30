النجم الساحلي يفتح تحقيقاً مع المسؤول عن تكريم رمضان صبحي !

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أكد مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي بشكل رسمي أنهم بصدد القيام بفتح تحقيق عاجل مع الموظف المسؤول عن تكريم النجم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل يوم واحد فقط من اللقاء الذي جمع بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي التونسي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن ذلك التكريم الذي حدث للنجم رمضان صبحي، قد جاء بناءً على تصرف فردي من إحدى الموظفين بالنادي وتحديداً مرافق بعثة الأهلي في دولة تونس.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس الإدارة سوف يجتمع بشكل طارئ مع ذلك الموظف، من أجل الاستماع إلى أقواله بعد قيامه بهذه الخطوة دون علم إدارة نادي النجم الساحلي، على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة بحقه في الأيام القادمة.

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