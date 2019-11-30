تشكيل الزمالك المتوقع أمام مازيمبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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يشهد ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك ومازيمبي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مازيمبي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الصربي ميتشو.

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