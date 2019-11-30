موعد مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج اليوم السبت 30/11/2019

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موعد مباراة السعودية والبحرين، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب البحرين في مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المنتخب السعودي، إضافة إلى عشاق النجم السعودي سالم الدوسري وأيضاً عشاق المنتخب البحريني، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السعودية والبحرين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السعودية والبحرين، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من السعودية والبحرين قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما الليلة في مسابقة كأس الخليج.

موعد مباراة السعودية والبحرين

موعد مباراة السعودية والبحرين، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب البحرين في مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

وتنطلق مباراة السعودية والبحرين تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السعودية والبحرين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية والبحرين، ستكون مباراة السعودية والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية والبحرين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات السعودية والبحرين

موعد مباراة السعودية والبحرين، يدخل المنتخب السعودي غمار مباراته المرتقبة الليلة أمام نظيره منتخب البحرين في مسابقة كأس الخليج، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة الجماهير السعودية الغاضبة بعد الخسارة التي تعرض لها الأخضر السعودي في أولى جولات مرحلة المجموعات على يد منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المؤكد أن منتخب السعودية لم يظهر بكامل قدراته الفنية خلال هذه المباراة الماضية أمام المنتخب الكويتي، نظراً لكونها لم تعرف مشاركة أي لاعب من لاعبي فريق الهلال بعد التحاقهم في وقت متأخر ببعثة الأخضر السعودي.

ومن جانبه، يُدرك الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أن ذلك العذر لن ينفعه بعد الآن، وخاصة وأن منتخب السعودية يجب أن يكون مبنياً من كل أندية مسابقة الدوري السعودي للمحترفين وليس مجرد نادي وحيد فقط لا غير.

ويعلم المدرب هيرفي رينارد جيداً أن التعثر من جديد في المباراة الثانية أمام المنتخب البحريني، سوف يُزيد كثيراً من حجم الضغوطات سواء عليه أو خاصة على اللاعبين من طرف الجميع في الشارع السعودي، علماً بأن الأمر لن يقتصر على ذلك فحسب بل سيُساهم ذلك التعثر في إقصاء الأخضر السعودي بنسبة كبيرة من دور المجموعات في خليجي 24.

على الجانب المقابل، يأمل منتخب البحرين في الظفر بالنقاط الكاملة من لقاء الليلة بعدما تمكن من حصد نقطة ثمينة في الجولة الأولى، عقب تعادله السلبي بدون أهداف أمام منتخب عمان حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس الخليج، على أمل أن يتمكن من تقديم مباراة أخرى كبيرة الليلة أمام منتخب السعودية.

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