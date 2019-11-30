موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بمشاركة “تريزيجيه” الأحد 1/12/2019

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق أستون فيلا في مساء يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد، إضافة إلى عشاق نادي أستون فيلا وأيضاً عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مانشستر يونايتد وأستون فيلا قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق أستون فيلا في مساء يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، ستكون مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد وأستون فيلا

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق أستون فيلا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على العودة من جديد إلى سكة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة التي بدأ صبرها ينفد تجاه المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

ولا يزال سولشاير يتلقى الدعم الكامل من إدارة نادي مانشستر يونايتد، إلا أن ذلك الدعم من المتوقع أن يختفي تماماً في حالة تراجع نتائج فريق الشياطين الحمر في الأسابيع القليلة القادمة، وخاصة وأن فريق مانشستر يونايتد ينتظره العديد من المواجهات الصعبة على الصعيد المحلي بالدرجة الأولى وتحديداً في البريميرليج.

ويُدرك المدرب النرويجي جيداً أن أي تعثر جديد له مع فريق اليونايتد انطلاقاً من مباراته القادمة أمام فريق أستون فيلا، سوف يعني مباشرة اقتراب سماع خبر إقالته من تدريب فريق الشياطين الحمر، وربما حتى قد يصل الأمر إلى الإقالة فوراً من منصبه مع البدء في عملية البحث عن المدرب البديل المناسب.

ولم يجد فريق مانشستر يونايتد ضالته منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون، حيث فشل جميع من جاءوا بعده في منصب المدير الفني لفريق الشياطين الحمر باستثناء رجل واحد فقط، وهو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي لم يجد ذلك الدعم الكافي الذي يحظى به سولشاير الآن.

على الجانب المقابل، يبدو فريق أستون فيلا في وضعية مستقرة نوعاً ما مؤخراً بعدما قامت إدارة النادي بتجديد عقد المدرب دين سميث لمدة 4 سنوات قادمة، مما يعني أن الاستقرار الفني سيكون حاضراً داخل جدران قلعة فيلا بارك، مما قد يكون له تأثير إيجابي للغاية على نتائج الفريق في الأسابيع القادمة من عمر الموسم الجاري.

ومن المؤكد أن كل أنظار الجماهير المصرية ستكون مُسلطة بشكل رئيسي على النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في حالة مشاركته في اللقاء بصفة أساسية، علماً بأن تريزيجيه تمكن حتى الآن من تسجيل هدفين لصالح فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإليكم الآن نتائج فريق مانشستر يونايتد في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

بورنموث 0/1 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/3 بارتيزان بلغراد الصربي، الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد 1/3 برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

شيفيلد يونايتد 3/3 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستانا من كازاخستان 1/2 مانشستر يونايتد، الدوري الأوروبي.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق أستون فيلا في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

مانشستر سيتي 0/3 أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 1/2 وولفرهامبتون، كأس الرابطة الإنجليزية.

أستون فيلا 2/1 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وولفرهامبتون 1/2 فريق أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/2 نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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