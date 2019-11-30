موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الأحد 1/12/2019

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التشبث بصدارة ترتيب الليغا الإسبانية رفقة غريمه التقليدي ريال مدريد.

وبكل تأكيد سيدخل البارسا هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما حسم منتصف الأسبوع الماضي تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على حساب ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق برشلونة ضمن أيضاً صدارة مجموعته في المسابقة، مما يجعله على موعد مع قرعة سهلة نسبياً في الدور المقبل من عمر المسابقة، على أن يكون تركيزه بشكل كامل الأسابيع القادمة على المسابقات المحلية وفي مقدمتها مسابقة الدوري الإسباني.

ويُدرك الفريق الكتالوني جيداً مدى صعوبة مهمته القادمة أمام فريق الروخي بلانكوس، نظراً إلى الصعوبات التي دائماً ما يخلقها فريق أتلتيكو مدريد لكل منافسيه حينما ينزلون ضيوفاً على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

على الجانب المقابل، يبدو فريق أتلتيكو مدريد في وضعية غير مستقرة تماماً في الآونة الأخيرة على مستوى جميع المسابقات، نظراً إلى النتائج السلبية الكثيرة التي حققها طيلة الأسابيع الماضية سواء خارج ملعبه أو حتى على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المؤكد أن هذه المباراة أمام العملاق الكتالوني ستكون بمثابة الفرصة المثالية بالنسبة إلى فريق الروخي بلانكوس، من أجل تحقيق انطلاقة جديدة في موسمه من شأنها أن تجعله مرشحاً وبقوة من أجل المنافسة على لقب الليغا الإسبانية.

وإليكم الآن نتائج آخر 5 مباريات خاضها فريق برشلونة على مستوى جميع المسابقات:

ليفانتي 1/3 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 0/0 سلافيا براغ التشيكي، دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 1/4 سيلتا فيغو، الدوري الإسباني.

ليغانيس 2/1 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 1/3 بوروسيا دورتموند الألماني، دوري أبطال أوروبا.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج آخر 5 مباريات خاضها فريق أتلتيكو مدريد على مستوى جميع المسابقات:

إشبيلية 1/1 أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

باير ليفركوزن الألماني 1/2 أتلتيكو مدريد، دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد 1/3 إسبانيول، الدوري الإسباني.

غرناطة 1/1 أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

يوفنتوس الإيطالي 0/1 أتلتيكو مدريد، دوري أبطال أوروبا.

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