تشكيل الزمالك الرسمي اليوم أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

كشف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي تحديداً بداية من الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

Advertisements

وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مازيمبي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: حازم إمام / فرجاني ساسي / محمد أوناجم / أشرف بنشرقي / أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا الأحد 1/12/2019