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تشهد العاصمة الرومانية بوخارست مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 إجراء مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد قرعة كأس أمم أوروبا 2020 والقنوات الناقلة لمراسم القرعة.

وتُقام مراسم القرعة بداية من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يسبقها استوديو تحليلي خاص لمدة ساعة كاملة لشرح كافة تفاصيل القرعة.

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ومن المقرر أن يتم نقل مراسم قرعة كأس أمم أوروبا 2020 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك تحديداً عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المجانية.

وتُقام النسخة القادمة من يورو 2020 بمشاركة 24 منتخباً مثلما كان الحال في النسخة الماضية، حيث يتم تقسيمهم على 6 مجموعات، علماً بأن هناك 4 مقاعد لا تزال شاغرة في النسخة المقبلة سوف يتم حسمها شهر مارس المقبل من العام القادم 2020 من خلال الملحق الخاص بدوري الأمم الأوروبية.

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