مصادر تؤكد انتقال كهربا إلى الأهلي يناير المقبل !

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كشفت مصادر صحفية برتغالية أن النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي حالياً بات قريباً للغاية من التعاقد مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت المصادر أن كهربا لم يعود إلى ناديه البرتغالي منذ نهاية فترة التوقف الدولي الماضية وحتى يوم 28 نوفمبر الماضي دون الحصول على إذن من النادي أو الجهاز الفني.

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وأشارت إلى أن إدارة نادي ديسبورتيفو آفيس ستقوم بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب المصري بسبب ذلك التصرف، كما ستقوم أيضاً بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بحقه.

وشددت أيضاً على أن كهربا قام بالتوقيع بالفعل على عقد انضمامه للنادي الأهلي أثناء تواجده في مصر الفترة الماضية، بالرغم من نفي أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء في الساعات الماضية هذه الأنباء.

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