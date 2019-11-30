طرد أيمن أشرف وإصابة معلول .. أسباب خسارة الأهلي من النجم الساحلي !

Advertisements

شهد مساء يوم أمس الجمعة تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى خسارته الأولى في الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، والتي جاءت على يد مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وعاش المارد الأحمر ظروفاً استثنائية في ملعب رادس يوم أمس الجمعة، مما تسبب في خسارته اللقاء في نهاية المطاف، بالرغم من المستوى الفني الجيد الذي قدمه بشكل عام خلال مجريات المباراة.

Advertisements

وإليكم الآن أسباب خسارة الأهلي من النجم الساحلي في بداية مشواره بدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م:

اعتماد المدير الفني رينيه فايلر على نفس النهج الهجومي الذي اعتمد عليه خلال المباراة الماضية أمام فريق الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، دون أن يقوم بتأمين خط وسط ميدان بالشكل اللازم. طرد المدافع أيمن أشرف في الشوط الأول من المباراة، مما تسبب في وجود ثغرات واضحة في الخط الخلفي للفريق الأهلاوي، وخاصة بعدما قرر المدير الفني رينيه فايلر إعادة أحمد فتحي إلى مركز قلب الدفاع وإشراك محمد هاني كبديل في مركز الظهير الأيمن. سوء التغطية الدفاعية ما بين رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة في الهدف الذي سجله النجم الساحلي عبر نجمه المخضرم ياسين الشيخاوي. إصابة النجم التونسي علي معلول في الشوط الثاني من المباراة، مما أفقد المارد الأحمر إحدى أهم مفاتيح اللعب له من الناحية الهجومية، نظراً إلى الدور الذي يقوم به معلول على الجهة اليسرى بالرغم من كونه ظهير أيسر دفاعي.

إقرأ أيضاً: مصادر تؤكد انتقال كهربا إلى الأهلي يناير المقبل !