رسمياً .. النتائج الكاملة لقرعة كأس أمم أوروبا 2020

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مساء اليوم السبت مراسم قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، وذلك في العاصمة الرومانية بوخارست إحدى المدن المستضيفة للمحفل الأوروبي الدولي المنتظر صيف العام المقبل.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال النتائج الكاملة لقرعة كأس أمم أوروبا 2020 م، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع المنتخبات المتأهلة إلى النسخة القادمة من يورو 2020، إضافة إلى شرح الطريقة التي سوف يتأهل بها المنتخبات الأربعة المتبقية من خلال ملحق مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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وإليكم الآن أولاً جميع المنتخبات المتأهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب البرتغال “حامل اللقب” / منتخب فرنسا / منتخب إنجلترا.

منتخب بلجيكا / منتخب النمسا / منتخب الدنمارك.

منتخب إيطاليا / منتخب ألمانيا / منتخب روسيا.

منتخب سويسرا / منتخب تركيا / منتخب كرواتيا.

منتخب جمهورية التشيك / منتخب فنلندا / منتخب هولندا.

منتخب بولندا / منتخب إسبانيا / منتخب السويد.

منتخب أوكرانيا / منتخب ويلز.

ولا يزال مُتبقي 4 مقاعد أخرى شاغرة سوف يحجزها 4 منتخبات من أصل 16 منتخباً متواجداً في ملحق مسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث يشمل ذلك الملحق 4 تصنيفات مثلما كان الحال لنظام بطولة دوري الأمم الأوروبية، وفي كل تصنيف سوف يلتقي كل 4 منتخبات في دور نصف نهائي ثم دور نهائي، على أن يتأهل الفائز من كل دور نهائي إلى نهائيات يورو 2020.

والآن سوف نستعرض لكم مباريات ملحق دوري الأمم الأوروبية المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب أيسلندا / منتخب رومانيا، المجموعة الأولى، نصف النهائي الأول.

منتخب بلغاريا / منتخب المجر، المجموعة الأولى، نصف النهائي الثاني.

الفائز من نصف النهائي الأول / الفائز من نصف النهائي الثاني، نهائي المجموعة الأولى.

منتخب البوسنة والهرسك / منتخب إيرلندا الشمالية، المجموعة الثانية، نصف النهائي الأول.

منتخب سلوفاكيا / منتخب جمهورية أيرلندا، المجموعة الثانية، نصف النهائي الثاني.

الفائز من نصف النهائي الأول / الفائز من نصف النهائي الثاني، نهائي المجموعة الثانية.

منتخب اسكتلندا / منتخب الكيان الصهيوني، المجموعة الثالثة، نصف النهائي الأول.

منتخب النرويج / منتخب صربيا، المجموعة الثالثة، نصف النهائي الثاني.

الفائز من نصف النهائي الأول / الفائز من نصف النهائي الثاني، نهائي المجموعة الثالثة.

منتخب جورجيا / منتخب بيلاروسيا، المجموعة الرابعة، نصف النهائي الأول.

منتخب مقدونيا الشمالية / منتخب كوسوفو، المجموعة الرابعة، نصف النهائي الثاني.

الفائز من نصف النهائي الأول / الفائز من نصف النهائي الثاني، نهائي المجموعة الرابعة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج الكاملة لقرعة كأس أمم أوروبا 2020 م:

المجموعة الأولى: منتخب تركيا / منتخب إيطاليا / منتخب ويلز / منتخب سويسرا.

المجموعة الثانية: منتخب الدنمارك / منتخب فنلندا / منتخب بلجيكا / منتخب روسيا.

المجموعة الثالثة: منتخب هولندا / منتخب أوكرانيا / منتخب النمسا / منتخب بطل المجموعة الرابعة في ملحق دوري الأمم الأوروبية.

المجموعة الرابعة: منتخب إنجلترا / منتخب كرواتيا / منتخب بطل المجموعة الثالثة في ملحق دوري الأمم الأوروبية / منتخب جمهورية التشيك.

المجموعة الخامسة: منتخب إسبانيا / منتخب السويد / منتخب بولندا / منتخب بطل المجموعة الثانية في ملحق دوري الأمم الأوروبية.

المجموعة السادسة: منتخب بطل المجموعة الأولى في ملحق دوري الأمم الأوروبية / منتخب البرتغال / منتخب فرنسا / منتخب ألمانيا.

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